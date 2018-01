Les defenses de Forn, Sànchez i Cuixart sol·licitaran al Suprem la llibertat

L'acusació popular exercida per VOX manté que els vol a presó

Les defenses de Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart presentaran escrits davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per demanar la seva llibertat. Els lletrats aprofitaran el contingut de les declaracions d'aquest dijous per argumentar per escrit per què consideren que el jutge ha d'aixecar la mesura cautelar de presó preventiva. En el cas de Sànchez i Forn, els lletrats presentaran l'escrit entre aquesta tarda (via telemàtica) o divendres matí. En el cas de Cuixart, la seva defensa ho farà en els propers dies i aportarà més documentació i vídeos sobretot centrats en els fets del 20 de setembre. A les declaracions també hi era present el lletrat de l'acusació popular, exercida pel partit d'ultradreta VOX. A la sortida, Javier Ortega ja ha avançat que demanarà al jutge que els mantingui a presó. Un cop les defenses registrin els escrits, la fiscalia també haurà de fixar la seva posició abans que el jutge Llarena resolgui. Per tant, la decisió del Suprem no es coneixerà fins d'aquí a alguns dies.Les defenses de Sànchez (Jordi Pina), Cuixart (Marina Roig) i Forn (Daniel Pérez-Esque) treballaran a partir d'aquesta tarda en la redacció d'escrit per presentar davant el Suprem argumentant els motius per demanar la llibertat dels seus representats. Ho faran aprofitant també el contingut de les declaracions d'aquesta dijous i dels interrogatoris de la fiscalia i el mateix magistrat.En el cas de Sànchez i Forn –tots dos escollits diputats- el calendari juga en la seva contra perquè el govern espanyol ha fixat per al proper 17 de gener el ple de constitució del Parlament. Per això, han comunicat que registraran els escrits en les properes hores (com a màxim, demà al matí). En canvi, la defensa de Cuixart no juga amb tanta pressa i la lletrada, Marina Roig, ha avançat ho farà la setmana vinent.Un cop el jutge Llarena tingui sobre la taula els escrits, demanarà a la fiscalia també que es posicioni sobre les peticions de llibertat i, posteriorment, emetrà una resolució amb la decisió. Per tant, passaran encara alguns dies per saber si Sànchez, Cuixart i Forn surten de la presó.Per la seva banda, l'advocat de l'acusació popular de VOX, Javier Ortega, s'ha congratulat pel fet que, segons ell, els 'Jordis' i Forn hagin admès expressament que hi va haver «violència» el 20 de setembre i l'1-O i que eren «conscients» que el referèndum era il·legal. Segons ell, això reforça els motius pels quals han de seguir en presó preventiva.Ortega ha dit que Jordi Sànchez ha admès que hi va haver «actes vandàlics» i que l'1-O era «totalment il·legal», mentre Cuixart hauria dit que hi va haver «molta violència» i que la convocatòria, promoció i participació en el referèndum era «sabent que era il·legal». Per la seva banda, Forn hauria dit que es va «exercir violència» aquells dos dies i que quan va anar a votar l'1-O ho va fer sabent que «estava incomplint resolucions judicials, o sigui cometent una il·legalitat», segons el lletrat de l'acusació popular.Sobre la violència, Ortega ha explicat que els tres encausats han dit que la va «cometre directament qui va participar als col·legis electorals i especialment evitant diligències judicials el 20 de setembre rodejant la Conselleria d'Economia».Aquestes tres declaracions, segons VOX, suposen un canvi respecte el «bonisme, la pau, la concòrdia i la negociació» propugnats en les declaracions judicials anteriors. «Comencem a posar les coses al seu lloc», ha reblat.Tot i això, considera que justament aquest reconeixement reforça les motivacions per mantenir-los en presó preventiva, cosa que no varia amb el fet de ser diputats, en concret Sànchez i Forn. «Les causes de presó no han variat, la mera manifestació de compromís amb la legalitat no es correspon amb les proves i els fets», ha assegurat.