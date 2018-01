Forcadell no repetirà com a presidenta del Parlament

Havia pres la decisió des de fa temps però ha esperat a comunicar-la per no entorpir les negociacions

Actualitzada 11/01/2018 a les 11:52

Carme Forcadell anunciarà a les 12 hores que no repetirà com a presidenta del Parlament, segons ha pogut saber l'ACN. Forcadell havia pres aquesta decisió des de fa temps però no l'ha comunicat fins ara per fer balanç del seu mandat i per no entorpir les negociacions. De fet, farà pública la seva decisió enmig del debat sobre si el reglament del Parlament permet que Carles Puigdemont sigui investit a distància. Per tant, l'inici de la legislatura podria ser complicat per la nova Mesa del Parlament, tenint en compte que hi ha partits que ja han avisat que recorreran al Tribunal Constitucional (TC) una investidura telemàtica. L'ex líder de l'ANC considera que ha tancat un cicle en una legislatura molt intensa i recorda que quan va acceptar el càrrec sabia que no seria per un període excessivament llarg. Està acusada de rebel·lió, sedició i malversació per haver permès el debat i votació de diverses lleis i resolucions relacionades amb el procés i va passar una nit a la presó. Forcadell es mantindrà com a diputada d'ERC.En aquests dos últims anys, Forcadell ha declarat davant la justícia diverses vegades per permetre el debat i votació de diverses resolucions i lleis relacionades amb el procés i el Suprem manté una causa oberta contra ella. De fet, va passar una nit a la presó d'Alcalá Meco i va quedar en llibertat provisional després de pagar una fiança de 150.000 euros. La causa es va obrir per la votació de les conclusions de la comissió del procés constituent i després s'hi van afegir una resolució en el marc del debat de política general i la votació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica.A la situació judicial se li suma un inici de legislatura que no es preveu plàcid. JxCat i ERC han acordat intentar la investidura de Puigdemont des de la distància però encara no s'ha concretat com es podrà fer. Sobre la taula hi ha dos opcions: una investidura telemàtica i una investidura delegada, en què un altre diputat llegiria el discurs de Puigdemont. Un debat que encara no s'ha tancat i que està pendent del posicionament formal dels lletrats del Parlament sobre si el reglament de la cambra catalana ho permet.Un escenari de negociacions que s'haurà d'aclarir abans del 17 de gener, data fixada pel govern espanyol per constituir el Parlament, per tant, per escollir el president de la cambra i els membres de la Mesa. Així doncs, queda pendent qui ocuparà la presidència de la cambra quan només falten 6 dies per la votació. Un càrrec que es dona per fet que correspon designar a ERC. El que sí està acordat és garantir la majoria independentista a la Mesa, per tant, els comuns en quedaran fora tot i haver demanat una plaça a aquest òrgan.En tot cas, Forcadell assegura que manté intacte el seu compromís polític i per això seguirà com a diputada d'ERC per representar els anhels de la majoria de catalans expressada a les urnes del passat 21 de desembre.