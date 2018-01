Cuixart diu davant Llarena que l'únic referèndum d'independència serà el que convoqui el govern espanyol

El president d'Òmnium defensa que les concentracions a la Conselleria d'Economia no buscaven «coaccionar» l'Estat

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha declarat durant hora i mitja davant de la jutge instructor Pablo Llarena i, segons fonts presenta a la compareixença, ha manifestat que l'únic referèndum d'independència serà el que convoqui el govern espanyol. Ha declarat que les vies per assolir la independència han d'estar d'acord a la llei i la Constitució, ha manifestat les seves «profundes conviccions pacifistes» i ha argumentat que les concentracions a la Conselleria d'Economia del passat 20 de setembre no buscaven «coaccionar» l'Estat sinó que eren una expressió de l'opinió de la societat. Davant del jutge ha afirmat que no és polític i que no vol participar de la vida política i ha reconegut que amb les vies usades fins ara no s'aconseguirà la independència. La seva defensa ha aportat gravacions del dia de la concentració on es veu Cuixart fent crides a la calma. La lletrada Marina Roig preveu presentar un escrit en els propers dies per sol·licitar l'alliberament. Després de Cuixart, ha començat la declaració del conseller destituït Joaquim Forn.El líder de l'entitat tenia prevista una estratègia de defensa similar a l'emprada per Oriol Junqueras la setmana passada, amb apel·lacions al diàleg i a la via negociada amb l'Estat per aconseguir la independència. Cuixart, a més, ha manifestat que l'objectiu de la independència s'ha de perseguir dins els marges de la llei i la Constitució i que si hi ha referèndum ha d'estar convocat pel govern espanyol.També ha argumentat que la concentració del 20 de setembre no buscava «coaccionar» l'Estat sinó que va ser una mobilització per expressar l'opinió dels que estaven en contra de l'estratègia dels registres. Ha reiterat, a més, que és una persona pacifista i que està en contra de la violència.Abans d'ell, ha comparegut davant del jutge Jordi Sànchez (número 2 de la llista de Puigdemont), que ha declarat durant dues hores i mitges. Sànchez ha afirmat que no és partidari de la via unilateral cap a la independència i que, si el Govern o el Parlament optessin per aquesta via, deixaria l'escó.El darrer en declarar és el conseller destituït d'Interior, Joaquim Forn, que ha entrat a la sala a un quart de tres de la tarda.