Catalunya rep un 5,5% més de turistes estrangers durant el 2017

Actualitzada 10/01/2018 a les 17:41

Catalunya ha rebut 19,1 milions de turistes estrangers durant el 2017, un 5,5% més que l’any 2016, segons la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Els visitants han realitzat una despesa de 19.050,5 milions d’euros (un 9,1% més que l’any anterior). Aquestes xifres suposen uns ingressos de 1.584 milions d’euros més que l’exercici passat. Pel que fa a les arribades dels principals mercats emissors, destaquen els augments dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (27,9%) i de Rússia (22,7%), així com dels Països Nòrdics (7,3%), dels Països Baixos (6%) i del Regne Unit (4,9%). Turisme també assenyala en un comunicat el bon comportament de la resta d’Amèrica, que creix un 24,7%.La despesa total del turisme estranger ha crescut durant el 2017 un 9,1% respecte l’any anterior, fins a superar els 19.000 milions d’euros. Pel que fa als mercats, destaca l’increment de la despesa dels turistes procedents dels Estats Units d’Amèrica (32,4%), Països Baixos (23,4%), Rússia (11%), Països Nòrdics (7,6%) i Alemanya (6,6%). També, s'ha registrat un bon comportament dels mercats de la resta d’Amèrica i de la resta del món.El director general de Turisme, Octavi Bono, ha assenyalat que el fet d'haver crescut més en ingressos que en nombre de turistes indica que s'està consolidant un model turístic de Catalunya «més sostenible i competitiu, tal i com estableix el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya».D'altra banda, segons les primeres dades de la Direcció General de Turisme, les pernoctacions en establiments reglats hotelers i extra hotelers de Catalunya s'han situat el 2017 gairebé als 83 milions, un 4% més que el 2016.Bono ha volgut deixar clar que les dades reals de turisme a Catalunya referents a l’últim trimestre del 2017 «desmenteixen» una reducció del 20% del turisme. «Hem detectat un alentiment de l’activitat el darrer trimestre però aquest fet es va atenuant mes a mes, i malgrat aquesta alentiment hem tancat un any excel·lent», ha afirmat. El director general de Turisme ha apuntat que el descens s’ha notat més a Barcelona que a la resta del país i ha tingut més incidència en el producte MICE que el vacacional, però «en cap cas amb percentatges del 15% o el 20% que no responen a la realitat de les xifres».Bono ha afegit que l’afectació no ha estat la mateixa segons el mercat. «El descens ha estat més vinculat als mercats de proximitat que en els llunyans, però amb tot, el resultat global de l’exercici ha estat positiu», ha assenyalat.