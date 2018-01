Alamany (CatECP): una «interpretació excessivament creativa» del reglament bloquejarà la legislatura

La diputada electa de Catalunya en Comú-Podem veu «inimaginable» governar des de Brussel·les

La diputada electa de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) Elisenda Alamany ha advertit els partits independentistes que «una interpretació excessivament creativa» del reglament del Parlament de cara a la investidura i la constitució de la cambra pot derivar «immediatament» en un recurs al Tribunal Constitucional: «I això voldrà dir que haurem de fer front a un nou bloqueig de país i a dos mesos més de processisme gratuït», ha resolt desmarcant-se'n. Aquest dijous al Parlament, ha augurat que també podria comportar una «nova intervenció de les institucions». La diputada del comuns, que ha negat que se'ls hagi plantejat la via telemàtica com una proposta «en ferm», ha avisat també el cap de files de JxCAT, Carles Puigdemont, que és «inimaginable» governar des de Brussel·les. «La prioritat és recuperar institucions i autogovern, s'ha de fer des de Catalunya», ha resolt Alamany.Els comuns no compareixen el debat reglamentari sobre la investidura i la presidència del Parlament: «Per nosaltres el debat és com fer avançar el país», ha assegurat Alamany. «El país no pot estar aturat ni un sol dia més per debats partidistes», ha assegurat la número 2 de la candidatura de Xavier Domènech.Partidaris de posar fi a l'aplicació de l'article 155 «per recuperar la dignitat de Catalunya» i defensors que tots els diputats electes «haurien de ser aquí», els comuns es desmarquen «d'interpretacions excessivament creatives» del reglament els propers dies per no caure en un «bloqueig» o en una «intervenció» de les institucions i la legislatura. «Ens caldrà molta intel·ligència col·lectiva per fer avançar el país; dur-nos a carrerons sense sortida no crec que sigui bona idea», ha reblat Alamany descartant la via telemàtica.En aquest context, Alamany ha evitat concretar què faran els comuns en cas que no tots els diputats independentistes electes ara puguin votar. «Esperaria què s'acaba produint», ha assegurat en deixar només clar que no investiran ni Carles Puigdemont ni Inés Arrimadas.A més, Alamany ha assegurat que les converses de cara a la sessió constitutiva del 17 de gener encara estan obertes. I després de reclamar un lloc per a un dels seus diputats a l'òrgan de la cambra aquesta setmana, la número 2 dels comuns ha admès també que no hi ha per ara cap oferta ferma en aquest sentit.En qualsevol cas, i arran de la petició d'alguns grups per demanar un informe dels lletrats sobre la investidura telemàtica, Alamany ha assegurat que no seran «aliens» al que resolguin els serveis jurídics.