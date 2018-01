Junqueras demana el trasllat urgent a una presó catalana i permisos per assistir als plens del Parlament

Van den Eynde sol·licita que el seu client pugui assistir al ple de la constitució de la cambra i el d'investidura

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha demanat davant del Tribunal Suprem que el seu defensat sigui traslladat de manera urgent a una presó catalana. Van den Eynde ja va avançar que faria aquesta petició en cas que el Tribunal Suprem mantingués el seu client a la presó, tal com va acabar decidint la setmana passada. En un escrit enviat al jutge instructor Pablo Llarena, l'advocat sol·licita l'ingrés a Brians 1 o a una altra presó que depengui de la Generalitat. A més, també sol·licita permisos de sortida o excarceració perquè Junqueras pugui assistir al ple de constitució del Parlament previst per al 17 de gener o al posterior ple d'investidura.En l'escrit, l'advocat cita les Regles Nelson Mandela per al tractament de reclusos de les Nacions Unides segons les quals «els reclusos en espera de judici gaudiran de la presumpció d'innocència i hauran de ser tractats de forma conseqüent a aquesta presumpció». Segons Van den Eynde, la mesura d'empresonament «no pot tenir més conseqüències aflictives que les necessàries, ni el seu compliment pot esdevenir una restricció desproporcionada o excessiva de drets individuals compatibles amb la situació d'empresonament».Així, recorda que entre els principis bàsics s'estableix les persones empresonades «han de ser tractades d'una manera respectuosa amb els drets humans», «conserven tots els drets que se'ls hagi retirat per llei» i que les restriccions imposades «s'han de limitar al que és estrictament necessari i ser proporcionades als objectius legítims que es pretenguin aconseguir amb elles».Entre els drets que no són objecte de restricció en situació de presó provisional «hi ha els drets polítics», afegeix la defensa de Junqueras. En aquest sentit, recorda que el seu client té la condició de diputat electe al Parlament. «En situació de presó provisional, un diputat electe ha de poder exercir les seves funcions polítiques essencials», argumenta la defensa, i «tot i que l'empresonament faci incompatible l'assistència diària a la cambra legislativa o la seva participació en comissions parlamentàries (on podria ser substituït), no pot implicar la inassistència al ple ni la pèrdua del seu vot». Si fos així, adverteix, «alteraria la funció del Parlament i afectaria a un poder de l'Estat, desnaturalitzant» tant el dret de participació política com el de representació política dels ciutadans.La defensa de Junqueras cita doctrina del Tribunal Constitucional (TC) i també recorda que el reglament del Parlament estableix que els diputats tenen el deure d'assistir als debats i votacions del ple, sent la persona «insubstituble» i el vot «indelegable». «Un diputat electe ha de poder emetre el seu vot i, per tant, participar en el Ple. No fer-ho modificaria l'aritmètica parlamentària i alteraria la voluntat popular», afegeix.Van den Eynde sosté que la petició de trasllat i els permisos per assistir als plens no perjudiquen la instrucció del cas ni limiten l'efectivitat de la presó provisional. També adverteix que no es argumentar que Junqueras va decidir presentar-se a les eleccions sabent que estava pres i que això «portaria a permetre la limitació del dret fonamental», ja que «cal recordar que la postulació política» del diputat electe «no és tàctica, sinó congruent amb les seves antigues responsabilitats i el seu compromís polític públic».«De la mateixa manera que ningú advocaria per restringir els drets a la llibertat religiosa o de culte, d'educació o d'assistència sanitària a un intern en presó», es remarca, «s'hauria de protegir un dret tan fonamental com el de la participació política».Per això, Andreu Van den Eynde demana el trasllat de Junqueras a una presó propera al Parlament, des d'on pogués fer les sortides necessàries per exercir les seves funcions. En aquest sentit, recorda que la presó d'Estremera està a 650 quilòmetres de distància de la cambra catalana. A més, també sosté que el trasllat a una presó catalana permetria garantir «els drets personals» de l'investigat com són «estar a menor distància de la seva esposa i sobretot dels seus fills», de 2 i 5 anys.