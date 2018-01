El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs de Podem contra el 155

Es tracta d'un tràmit inicial i el posicionament de l'alt tribunal s'haurà de fixar posteriorment en una sentència

Actualitzada 10/01/2018 a les 13:14

Els arguments de Podem

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per Podem contra l'aplicació del 155 a Catalunya. El ple de l'alt tribunal, reunit aquest dimecres en sessió ordinària, ha fet aquest primer tràmit que no comporta, però, cap decisió sobre el fons del recurs. Ara, un cop admès a tràmit, els magistrats hauran d'estudiar els arguments de Podem i fixar el seu posicionament en una sentència posterior. Per tant, les mesures del 155 es mantenen, de moment, intactes. El mateix tribunal també té sobre la taula el recurs contra el 155 presentat aquest dimarts pel Parlament, que estudiarà en properes sessions. En el recurs de Podem, la formació de Pablo Iglesias sol·licita a l'alt tribunal que anul·li totes les mesures aplicades a Catalunya a través d'aquest article constitucional que, entre d'altres, ha suposat la destitució de tot el Govern, la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions anticipades per part del president espanyol, Mariano Rajoy.A diferència dels recursos que presenta el propi govern espanyol, l'admissió a tràmit del recurs de Podem no suposa la suspensió automàtica de cap mesura i caldrà esperar a què els magistrats fixin la seva postura en una sentència.Per tant, aquesta admissió és només un tràmit inicial que no suposa cap suspensió de l'article i, per tant i de moment, no té cap efecte pràctic sobre l'aplicació del 155 a Catalunya. Cal esperar a què el procediment conclogui i que els magistrats fixin la seva decisió en una resolució.El TC ha acordat traslladar la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat i al govern espanyol, que tenen 15 dies per personar-se al procediment i formular al·legacions. En canvi, pel que fa a la Generalitat, suspèn el termini de 15 dies perquè entén que, sota el 155, és l'Estat qui exerceix les funcions del Govern i, per tant, s'evita així «un conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i la Generalitat».El recurs l'ha elaborat el catedràtic de la Universitat de Barcelona Joan Vintró, expert de la Comissió de Venècia, i planteja una qüestió de constitucionalitat tant pel que fa a l'acord del Senat del 155 com de les decisions prèvies del Consell de Ministres.El grup de Podem al Congrés va presentar el recurs en solitari –tot i que d'altres formacions com ERC i PDeCAT havien mostrat el seu interès- ja que no li calia el suport de cap altre grup perquè, tot sol, ja reuneix el mínim de 50 diputats que cal per recórrer al TC.En el seu moment, el portaveu d'En Comú Podem a la cambra –i actualment líder de Catalunya En Comú-, Xavier Domènech, va explicar que en el recurs es demana al Tribunal Constitucional que es posicioni sobre la legalitat de l'aplicació del 155, i per tant, que declari la nul·litat de les mesures adoptades.L'argumentació del recurs sosté que el 155 «no permet la dissolució del Parlament de Catalunya ni del Govern», sinó només «fer un requeriment i donar instruccions perquè no s'apliquin polítiques concretes». En aquell moment, Domènech va criticar que el PP «usava eines coercitives per imposar-se allà on la gent no el vota».