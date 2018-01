El jutge creu que els Mossos volien cremar proves del desviament de 3 MEUR

El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha descobert suposades anotacions comptables procedents del Fons de Liquiditat Autonòmica

Actualitzada 10/01/2018 a les 19:51

El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius de l'1-O, ha descobert suposades anotacions comptables que sumen aproximadament 3 milions d'euros procedents del FLA estatal i que haurien estat desviats al procés sobiranista. El descobriment l'han propiciat els documents que a finals d'octubre la policia espanyola va interceptar quan els Mossos d'Esquadra els anaven a cremar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs, segons el diari El País.Segons fonts de la investigació citades pel rotatiu madrileny, els papers confirmarien un desquadrament de 3 milions que havia estat detectat pel Ministeri d'Hisenda en analitzar els comptes de la Generalitat intervinguts.El jutge substitut de Juan Antonio Ramírez Sunyer, que s'acaba de reincorporar al jutjat després d'una baixa mèdica, va trucar fa un mes a l'Advocacia de l'Estat per oferir-li intervenir en el procés en qualitat de possible perjudicada, en sospitar que els diners fossin del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i no directament de la Generalitat, cosa que podria suposar un altre delicte de malversació de fons públics.L'Advocacia de l'Estat ja s'ha personat en la causa des de fa unes tres setmanes, segons han assegurat fonts jurídiques a l'ACN, i la intenció és demanar al jutge que s'inhibeixi d'aquest punt en favor del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ja investiga un suposat delicte de malversació. Aquest delicte comporta penes de fins a vuit anys de presó.