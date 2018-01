El fiscal general de l'Estat i el cap dels Mossos es reuneixen a Madrid

La trobada s'emmarca dins «la normalitat institucional» i serveix per tractar aspectes relacionats amb les funcions dels Mossos com a policia judicial

El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, (nomenat fa poques setmanes després de la mort de José Manuel Maza) s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el cap dels Mossos d'Esquadra, el comissari Ferran López, nomenat pel govern espanyol a través del 155 en el lloc del major del cos, Josep Lluís Trapero. Aquesta és la primera reunió que mantenen tots dos i ha durat prop d'una hora. Des de la Fiscalia General de l'Estat han explicat que la reunió s'emmarca dins la «normalitat institucional» i que ha servit per tractar qüestions relatives a les funcions dels Mossos d'Esquadra com a policia judicial a les ordres dels jutges i fiscals. A la trobada també hi ha assistit el tinent fiscal del Tribunal Suprem, Luis Navajas, el fiscal en cap de la Secretaria Tècnica, José Miguel de la Rosa, i el fiscal en cap de la Unitat de Suport, Francisco Moreno.