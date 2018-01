L'espai emès a TV3 i produït per Mediapro va ser seguit per 1.135.000 espectadors

Actualitzada 10/01/2018 a les 09:31

El documental '1-O' emès aquest dimarts en el marc del Sense ficció de TV3 va batre el rècord històric de l'espai amb un 34,4% de quota de pantalla. En total, la cinta produïda per Mediapro i dirigida per Lluís Arcarazo va ser seguida per 1.135.000 espectadors, liderant de forma destacada l'audiència del dia a Catalunya (18,1%), amb més del doble de quota que la segona cadena. El treball se centra en les persones «que van fer possible el referèndum» i reconstrueix escenes viscudes en diversos punts de votació amb imatges enregistrades per la productora, cedides d'altres mitjans i captades pels propis ciutadans amb els seus telèfons mòbils. En concret el documental mostra instants de diverses escoles de Barcelona, Arenys de Munt i Sant Julià de Ramis. En el transcurs de la crònica apareixen el testimoni de diverses persones que expliquen com van viure l'1-O intercalats amb aportacions enregistrades al lloc dels fets.