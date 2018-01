La Guàrdia Civil «busca porta per porta» els agressors dels policies de l'1-O

El cap de l'UCO, Manuel Sánchez, indultat després de ser condemnat per tortures a ETA, no veu a Catalunya risc imminent de violència com a Euskadi

Actualitzada 09/01/2018 a les 18:02

El coronel en cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, diu que l'institut armat «busca porta per porta» aquelles persones que suposadament haurien agredit a policies espanyols durant les votacions de l'1-O o van participar en escarnis. Amb llarga experiència en la lluita contra ETA, Sánchez Corbí no veu ara mateix a Catalunya gaire risc que la situació política i social derivi en violència.



En una entrevista a la revista 'Interviú', el coronel, indultat pel govern Aznar després de ser condemnat pel Suprem per tortures a detinguts etarres, diu que els independentistes «no estan en el punt de donar el pas» cap a la violència. «Ara estem en la part quasi dels escarnis; si s'avança, el següent punt són els còctels 'molotov'; el següent punt serien els explosius». Però assegura que «tots els que han participat en escarnis, van tirar pedres, van tirar cadires... estan sent cridats per la justícia». «Ara, a Catalunya, tothom que hagi comès il·legalitats, que l'1 d'octubre semblava que valia tot, no val tot, eh?», assegura.



«Ara, amb tots aquests vídeos que aquesta gent va penjar molt ufanosos, estem anant porta per porta: 'Bon dia, vostè és el del vídeo en el que tira pedres al guàrdia civil? Home, és que jo... No, no, vostè és el del vídeo que tira pedres al guàrdia, vingui cap aquí'», relata. «La gent s'ho pensarà», rebla.