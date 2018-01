JxCat presenta al Parlament totes les credencials tret les de Pontsatí i Puig

La candidatura matisa que els dos consellers destituïts que es troben a Brussel·les no han renunciat encara a l'acta de parlamentaris

Actualitzada 09/01/2018 a les 14:43

Personal del grup de Junts per Catalunya (JxCat) ja ha presentat al Parlament les credencials del seu candidat, Carles Puigdemont, i les de tots els seus diputats electes, menys les dels consellers destituïts Clara Ponsatí i Lluís Puig -que estan a Brussel·les amb el president també destituït. Així ho han assegurat a l'ACN fonts de la candidatura, que han matisat que, tot i això, ni Ponsatí ni Puig no han renunciat encara a l'acta de diputats. Des de JxCat afegeixen que queden pendents les credencials d'aquests dos consellers. D'altra banda, fonts del Parlament expliquen que el reglament no marca cap termini ni per a presentar les credencials ni tampoc per a recollir les actes de diputat.



La Junta de Portaveus és qui ha de validar aquests requisits burocràtics perquè un diputat pugui exercir-ne, però en el reglament del Parlament no s'estableix cap límit en el temps. Es dona per fet que tots els diputats electes entreguen les credencials i les actes de diputat abans del ple de constitució del Parlament -en aquesta legislatura, convocat pel dia 17 de gener-, però això no impedeix que ho puguin fer a posteriori.



És a dir, que un diputat podria entregar els documents i recollir l'acta de diputat després del ple de la setmana que ve, però fins aleshores no podria assistir a la sessió plenària, ni tenir activitat parlamentària ni tampoc cobraria el seu de diputat. En aquest hipotètic cas, l'hemicicle comptaria amb menys diputats dels 135 habituals, ja que les llistes de les candidatures només corren cap avall en cas que un diputat electe renunciï a la seva acta.



El 3 de gener JxCat ja va presentar les credencials dels seus números dos i set per Barcelona, Jordi Sànchez i Joaquim Forn -respectivament-, com a diputats electes al Parlament.