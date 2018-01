Cs lamenta que CatECP no els faciliti la presidència del Parlament

Carrizosa insisteix que la presidència de la cambra ha de ser en mans d'un diputat que «respecti les lleis»

Actualitzada 09/01/2018 a les 19:45

El diputat electe de Cs, Carlos Carrizosa, ha lamentat que els comuns hagin «tancat la porta definitivament» a facilitar que la formació taronja assumeixi la presidència del Parlament en cas que no tots els diputats del bloc independentista poguessin votar finalment a la sessió constitutiva i es produís un empat. Després de la reunió amb la número 2 de CatECP, Elisenda Alamany, «independentista declarada», Carrizosa ha constatat el 'no' dels comuns: «Se'ls ha de buscar al costat de l'independentisme», s'ha queixat el diputat electe de la formació taronja. «Prefereixen repetir la Mesa de l'anterior legislatura», ha insistit Carrizosa, que ha reclamat que el lideratge de la Mesa recaigui a mans d'un diputat que «respecti les lleis». «Que no faci del Parlament una eina més del govern dels partits independentistes i de l'ANC», ha resolt.





Carrizosa també ha constatat que el resultat de les eleccions del 21-D «complica l'aritmètica» per la Mesa però també per tirar endavant «exitosament» una investidura d'Inés Arrimadas a la presidència de la Generalitat.





El diputat electe de Cs ha admès que sospesaven el suport dels comuns per empatar a 65 vots amb els independentistes si no tots els parlamentaris de JxCAT i ERC poguessin votar finalment el 17 de gener. El reglament del Parlament fixa que en cas de paritat, s’ha de repetir l’elecció de la presidència de la Mesa i, si la paritat persisteix després de quatre votacions, es considera elegit el candidat del grup parlamentari amb més diputats.





«No vam ser qui va posar a les seves llistes persones imputades o fugides de la justícia, no és culpa nostra», ha resolt en roda de premsa des del Parlament.