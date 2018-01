La CUP debat amb la militància si s'integra a la Mesa del Parlament però no té sobre la taula entrar a Govern

Els cupaires es reuniran dissabte en Consell Polític

Actualitzada 08/01/2018 a les 18:13

Les bases de les CUP debaten aquest dies el paper que ha de tenir el seu grup parlamentari a la cambra catalana després de les eleccions del 21-D. I un dels temes sobre la taula de les assemblees territorials és si finalment aposten per entrar a la Mesa del Parlament arran de les negociacions amb la resta de grups. Amb la mirada posada a dimecres de la setmana vinent, la data fixada per a la constitució del Parlament, els cupaires tornaran a reunir aquest dissabte el seu Consell Polític, fora de Barcelona. Fonts dels cupaires neguen, però, que ara hi hagi sobre la taula dels anticapitalistes la possibilitat d'entrar a Govern. El Consell Polític dels cupaires arribarà, doncs, just després que el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, assegurés en una entrevista a l'ACN que ERC veuria amb bons ulls que els cupaires fessin «un pas més» per implicar-se a Govern en la propera legislatura.



En la mateixa entrevista i encara en clau parlamentària, Sabrià també es va mostrar «disposat a parlar» sobre cedir un diputat a la CUP per tal que superin el llindar mínim i puguin constituir grup propi. I de fet l'organització dels cupaires al Parlament és un altre dels temes que es debat a les territorials aquests dies, ja que els quatre diputats que van obtenir el 21-D són insuficients per funcionar en solitari.



Els cupaires hauran de decidir ara si políticament aposten, doncs, per compartir grup mixt amb el PPC o si acceptarien una oferta com la d'ERC.