L'advocat de Junqueras creu que el Suprem vol conèixer la nova situació política abans de deixar-lo en llibertat

Andreu Van den Eynde no creu ni que el penediment ni l'acatament formal de la legalitat permetessin al vicepresident destituït sortir de presó

Actualitzada 08/01/2018 a les 15:10

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha opinat aquest dilluns que el Tribunal Suprem espera conèixer la nova situació política catalana, i en especial la del seu client, abans de decidir si el deixa en llibertat. A més, no veu gaire probable que ni el penediment ni l'acatament formal de la legalitat permetessin al vicepresident destituït sortir de presó.



En una entrevista a TV3, el lletrat ha admès que el fet que la fiscalia i el tribunal abordessin dijous passat el fons de l'assumpte és «útil» per a les defenses «per saber per on aniran els trets». Van den Eynde apunta que en aquesta situació «la presumpció d'innocència és molt retòrica, perquè hi ha una anàlisi molt de fons». Per l'advocat, el que pugui dir Junqueras davant els jutges «no és determinant; el factor determinant és que opti a responsabilitats de govern», i que el que estan fent «és esperar a veure quina serà l'actuació política de Junqueras».



«Junqueras ha fet una aposta molt marcada pel diàleg i les resolucions judicials ja recollien i tornen a recollir que les paraules no valen per a res, ho diuen els jutges», recorda el lletrat. Així, ha dit que dijous passat Junqueras no va acatar literalment la legalitat, perquè «no era l'objecte de discussió», però la resolució recorreguda ja implicava l'assumpció de l'article 155, segons Van den Eynde.



En relació amb el que té previst fer el líder d'ERC de cara a la formació del proper govern, el seu advocat sosté que «Junqueras assumirà la credencial de diputat», i que la defensa treballarà per «garantir que els drets que no tingui restringits els pugui exercir», com el dret a la participació política. En tot cas, creu que Junqueras no ha parlat amb Puigdemont, per les dificultats que això comportaria, però admet que si el líder d'ERC fos candidat a la presidència, jurídicament tindria «més força» per demanar la seva llibertat.



A més, no creu que un acte de contrició fos efectiu en un procediment penal. «És molt difícil un penediment per coses que no són delictives, i els jutges tampoc ho han demanat», ha reblat. Així, no creu ni que verbalitzar l'acatament de la legalitat o un acte de penediment pogués assegurar la seva llibertat.



El seu advocat ha explicat que el líder d'ERC ha rebut «amb fermesa» la darrera interlocutòria del Tribunal Suprem, que continua denegant-li la sortida de la presó. Segons el lletrat, «Junqueras té molt clar que està en una situació molt complexa» i «assumeix que ha de resistir en aquesta situació».



A més, recorda que «mentre l'Oriol Junqueras sigui a la presó les circumstàncies perquè pugui desenvolupar una defensa efectiva són molt limitades», i que «és molt difícil treballar en aquestes circumstàncies».