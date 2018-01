Els Bombers difonen consells de seguretat a la llar pels mesos de fred

El cos fa diverses recomanacions per evitar incendis en l'època de l'any en què s'encenen llars de foc i aparells elèctrics per escalfar-nos

Ara que torna el fred, recordeu els consells bàsics #bomberscat #seguretatalallar 1.No orientar aparells de calefacció a elements que puguin cremar. 2.Revisar anualment la caldera. No manipular-la 3.Netejar la llar de foc 4.Si hi ha incendi, no sortir escala amb fum i trucar @112 pic.twitter.com/u21gmiczso — Bombers (@bomberscat) 6 de gener de 2018

En l'època més freda de l'any, l'hivern, els Bombers de la Generalitat realitzen nombroses sortides per treballar en incendis relacionats amb llars de foc o aparells elèctrics. Per aquest motiu, el cos ha volgut difondre, a través d'un vídeo, un total de cinc consells de seguretat bàsics per seguretat a la llar durant els mesos en què el fred és present.Els Bombers expliquen que, en època de baixes temperatures en què encenem aparells elèctrics per escalfar-nos, hem de tenir present tres conceptes molt clars per evitar incendis. En primer lloc, si tenim aparells portàtils de calefacció en cap cas els hem d'orientar a elements que puguin cremar, com poden ser les cortines.En segon lloc, en cas de tenir caldera a l'habitatge, hem de tenir present que sempre se n'ha de fer revisió un cop l'any. Per altra banda, si a la casa hi tenim una llar de foc, hem de recordar netejar com a mínim un cop l'any el tub de la xemeneia.Per últim, els Bombers de la Generalitat indiquen que si mai patim un incendi dins de l'habitatge mai hem de sortir a una escala plena de fum. El primer que cal fer sempre i en tots els casos és trucar al telèfon d'emergències 112 per tal d'alertar de l'incendi.