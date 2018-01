Maillo exigeix a Cs que tingui «iniciativa» per formar govern a Catalunya i insisteix que un executiu constitucionalista «és possible»

Actualitzada 08/01/2018 a les 15:13

El PP ha avisat que una investidura telemàtica del candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, seria «il·legal», i ha anunciat que la recorreria al Tribunal Constitucional (TC). El coordinador general dels populars a nivell estatal, Fernando Martínez-Maillo, ha titllat de «surrealista», «barbaritat» i un «sense sentit» la possibilitat d'investir el president destituït de manera telemàtica, i ha opinat que el reglament del Parlament «no ho permet». Així, Maillo ha subratllat que si es reformen o s'interpreten les normes parlamentàries per «acontentar» l'independentisme, el PP estarà «molt atent» per recórrer-ho, «si cal» al TC o «a on sigui». D'altra banda, el coordinador general del PP ha exigit a Cs que tingui «iniciativa» per formar govern a Catalunya, i ha insistit que un executiu constitucionalista «és possible».



Maillo ha subratllat que l'«essència» del parlamentarisme és el «diàleg» i la «presència», per argumentar que seria un «absurd» que s'investís Puigdemont de manera telemàtica. Després de deixar clar que el PP recorreria aquesta hipotètica investidura, el dirigent dels populars ha tret pit de l'article 155, i ha celebrat que, gràcies a la seva aplicació, s'ha donat una «lliçó» per demostrar que l'Estat té «mecanismes» per garantir la igualtat dels espanyols i la permanència de la «sobirania nacional».



D'altra banda, Maillo ha reiterat que Cs ha d'intentar la formació de govern a Catalunya perquè un executiu constitucionalista és «possible». El coordinador general del PP ha apuntat que guanyar les eleccions «no és suficient» i que el grup que lidera Inés Arrimadas ha de «moure fitxa». Així, ha emplaçat Cs a reunir-se amb la resta de forces parlamentàries, per demostrar que es comporta com un «partit de govern» i que no té «al·lèrgia» a assumir responsabilitats.



Maillo, en aquest sentit, s'ha mostrat convençut que hi ha «possibilitats» de formar un govern alternatiu a l'independentisme, i ha recordat que els diputats electes que estan empresonats o a Brussel·les no han aclarit encara si assumiran o no l'acta. Tot i això, cal recordar que el conseller destituït Quim Forn i el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ja van presentar les credencials de diputats la setmana passada. Al marge d'això, Maillo ha conclòs que «hi ha possibilitats d'alternativa», per la qual cosa creu que Cs ha d'esgotar totes les vies.



Finalment, i sobre l'opció que el cap de files de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, sigui president del Parlament a canvi d'una entesa amb Cs, Maillo s'ha limitat a dir que les decisions les han de prendre els grups parlamentaris. «Ja hem dit a Cs que tenen el nostre suport», ha reafirmat.