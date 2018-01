VOX celebra la decisió del Suprem: «És el millor regal de Reis per a la democràcia i l'estat de dret»

L'advocat Javier Ortega considera que la sala tomba «l'argument absurd que a Espanya hi ha presos polítics»

Actualitzada 05/01/2018 a les 14:20

L'advocat de VOX, Javier Ortega, ha celebrat la decisió del Suprem de mantenir a la presó Oriol Junqueras. «És el millor regal de Reis per a la democràcia i l'estat de dret», ha manifestat a les portes del tribunal després que la sala els hagi comunicat la decisió. VOX exerceix l'acusació popular i també havia sol·licitat a la sala que mantingués la mesura cautelar de presó preventiva contra el vicepresident destituït i líder d'ERC. «Celebrem que la sala no hagi entès de cap manera l'argument absurd que a Espanya hi ha presos polític i que es persegueixen idees», ha manifestat. Ortega comparteix la tesi dels tres magistrats de la sala, que subratllen que existeix risc de reiteració delictiva. El lletrat de l'acusació popular afirma que «no hi ha cap argument» que els faci creure que, en cas que Junqueras quedés lliure, no tornaria a incidir en la via unilateral. «Si forma part de les institucions res fa pensar que, des d'allà dins, no torni a fer el mateix que ha fet en mesos anteriors», sosté. Ara bé, VOX no s'oposarà si la defensa de Junqueras demana que se'l traslladi a una presó catalana, tal i com ha avançat el seu advocat, Andreu van den Eynde.



El Suprem s'ha alineat amb la fiscalia i VOX i ha decidit mantenir a la presó Oriol Junqueras, privat de llibertat al centre penitenciari d'Estremera des del 2 de novembre. L'acusació popular ja havia demanat als magistrats de la sala d'apel·lacions que mantinguessin la mesura cautelar. Per això, després de conèixer la decisió del Suprem (presa per unanimitat), el lletrat ha celebrat el pronunciament.



A més, Ortega ha dit que espera que aquest mateix criteri es mantingui durant tot el procediment. El proper 11 de gener Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart declararan davant del jutge instructor, Pablo Llarena, que també els podrà preguntar sobre el fons de la qüestió i no només sobre la mesura cautelar de presó preventiva. Ho fan a petició de les seves defenses per intentar que surtin en llibertat.



D'altra banda, des de VOX han avançat, però, que no s'oposaran al trasllat de Junqueras a una presó catalana si així ho sol·licita la seva defensa. Van den Eynde demanarà que es produeixi aquest trasllat pel fet que Junqueras estigui a Catalunya i pugui sortir per anar als plens del Parlament.