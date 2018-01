Puigdemont: «Ja no són presos polítics, són ostatges»

El president destituït afirma que el sobiranisme ha apostat sempre per la via «pacífica» i el diàleg

El president destituït, Carles Puigdemont, ha valorat la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir empresonat el vicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras. En un missatge a Twitter des de Brussel·les, el cap de files de JxCat ha afirmat que Junqueras és «retingut» a Estremera, així com els altres dirigents independentistes, Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. «Ja no són presos polítics, són ostatges», ha asseverat. Així mateix, Puigdemont ha subratllat que «hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya», i ha constatat que els sobiranistes han apostat «sempre» per la via «pacífica» i el diàleg. «Les urnes han parlat tres vegades inequívocament», ha conclòs.



Els magistrats del Suprem argumenten que existeixen indicis de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i que hi ha «risc rellevant» de reiteració delictiva.



El Suprem, per tant, tomba el recurs d'apel·lació de la defensa i atén la petició de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida per VOX) i deixa el vicepresident destituït entre reixes. Amb aquesta decisió, el Suprem tomba per segon cop la petició de la defensa de Junqueras de deixar-lo en llibertat. L'altra ocasió va ser el 4 de desembre, quan el jutge instructor, Pablo Llarena, va optar per alliberar sis dels consellers i deixar a presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart perquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva.