JxCat descarta noves eleccions i insisteix que l'únic pla és investir Puigdemont abans que acabi gener

Eduard Pujol diu que la gent no va anar a votar per omplir una «travessa» amb diverses opcions i que el resultat del 21-D va ser «contundent»

Actualitzada 05/01/2018 a les 14:34

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, ha descartat noves eleccions i ha insistit que l'únic pla és investir el seu candidat, Carles Puigdemont, i abans que acabi el mes de gener. En declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio, Pujol ha reiterat que l'únic escenari que es planteja la formació és constituir una Mesa que reflecteixi la «victòria» independentista de les eleccions del 21-D, i que després s'aconsegueixi que Puigdemont torni a ser el president dels catalans. En aquest sentit, Pujol ha assenyalat que quan la ciutadania va anar a votar no ho va fer per omplir cap «travessa» amb diverses opcions, sinó que el resultat «contundent» del 21-D marca que una majoria vol que Puigdemont sigui investit «novament» com a president de la Generalitat.