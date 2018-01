Junqueras: «Transformeu la indignació en coratge i perseverança. Persistiu perquè jo persistiré»

El vicepresident destituït publica un missatge a Twitter després de la decisió del Suprem i agraeix el suport de la gent

Actualitzada 05/01/2018 a les 16:35

El vicepresident destituït, Oriol Junqueras, ha publicat un missatge a Twitter dictat des de la presó, després de la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir-lo entre reixes, el divendres. Al text, el líder d'Esquerra ha escrit: «En aquests dies que vindran, mantingueu-vos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La ràbia en amor. Penseu sempre en els altres. En el que hem de refer. Persistiu perquè jo persistiré». Finalment, Junqueras ha agraït el suport rebut per la gent, l'endemà que un miler de persones clamés a Sant Vicenç dels Horts per exigir el seu alliberament. «Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo», conclou la piulada.