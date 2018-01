Baixen un 25% les donacions de sang durant les festes de Nadal

Per contrarestar la dada, el 12 de gener es celebrarà la Marató de Donants de Sang

EFE

Actualitzada 05/01/2018 a les 15:13

El pròxim 12 de gener arrenca la Marató de Donants de Sang del Banc de Sang i Teixits a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, amb la finalitat de remuntar les donacions, que han baixat un 25% durant les festes.



El Banc ha explicat en un comunicat que preveu que les donacions es redueixin encara més a causa de l'epidèmia de grip actual, doncs el virus impedeix donar sang durant 15 dies.



Per aquest motiu, vol posar de manifest els valors associats a la donació, com l'altruisme i la solidaritat, en una campanya que durarà fins al 19 de gener en els principals hospitals.



Imitant les caixes de regal d'experiències que s'han fet populars durant els últims anys, la Marató també comptarà amb la seva pròpia experiència per regalar amb el lema La superexperiència de la donació de sang. Molt més que no dónes.



A partir del dimarts, 9 de gener, els alcaldes i regidors de les quatre capitals de província inauguraran la campanya als ajuntaments de les respectives ciutats.