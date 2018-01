Ada Parellada denuncia un boicot al seu restaurant per acollir el sopar solidari amb els polítics empresonats

Trip Advisor retira les opinions al seu portal que no són gastronòmiques i contenen crítiques de caire polític

ACN

Actualitzada 05/01/2018 a les 12:34

La cuinera Ada Parellada ha denunciat aquesta setmana un boicot al seu restaurant, el Semproniana, a les xarxes per acollir dimarts que ve el Sopar Groc Solidari. Segons Parellada, diversos usuaris deixaven opinions negatives a Trip Advisor, Facebook i Google sense que haguessin estat mai al restaurant i amb crítiques al posicionament polític de Parellada. També, afegeix, ha rebut reserves falses de clients que al final no s'han presentat. El sopar solidari té un preu de 80 euros i hi participaran familiars dels consellers que encara estan empresonats així com familiars dels líders de les entitats sobiranistes. Els beneficis es destinaran a la Caixa de Solidaritat. Després de la denúncia de la cuinera, Trip Advisor va retirar les crítiques que no eren exclusivament gastronòmiques i la criticaven per solidaritzar-se amb els presos.



En aquest sentit, Parellada ha agraït en una piulada que el portal hagi actuat i ho ha qualificat d'«actuació exemplar».



Precisament, la setmana passada l'actor Toni Albà va denunciar als Mossos d'Esquadra que el restaurant que regenta a Vilanova i la Geltrú amb les seves germanes també està sent objecte d'una campanya de «desprestigi, difamació i boicot» que, afirma, és «orquestrada des de diversos mitjans digitals i xarxes socials». Albà creu que les publicacions que qüestionen la qualitat de l'establiment, fet que atribueixen a les opinions públiques de l'actor.



La denúncia arriba a poques setmanes que Toni Albà hagi d'anar a declarar al jutjat de Vilanova i la Geltrú, on està citat el dia 30, acusat d'un delicte d'injúries amb publicitat per diversos comentaris al Twitter contra la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que havia encapçalat la investigació contra el Govern.