Temperatures de rècord en un mes de gener a les estacions meteorològiques catalanes

Alcanar (25,4 graus) i Portbou (23,8 graus) són els que han registrat els valors més elevats

03/01/2018 a les 19:14

Les altes temperatures registrades aquest dimecres han marcat rècords absoluts en les màximes registrades en un mes de gener en onze de les 139 estacions de la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya i que disposen de sèries històriques superiors als 10 anys. El valor més alt s'ha produït a Alcanar (Montsià), amb 25,4 graus, superant en una dècima el valor màxim registrat el 23 de gener del 2009, seguit dels 23,8 graus de Portbou (Alt Empordà), que fins ara havia assolit una màxima rècord de 22,3 graus el 13 de gener del 2004; i Cunit (Baix Penedès), amb 22,8 graus, vuit dècimes més que els registrats fins ara en un mes de gener corresponents al 23 de gener del 2009. El SMC manté l'avís per vent de ponent, causant de les altes temperatures, per aquest dijous al matí.



Les altres estacions catalanes de la XEMA on s'han assolit valors excepcionalment alts en mes de gener són Viladecans (Baix Llobregat) amb 22,7 graus; Torres de Segre (Segrià), amb 20,4 graus; seguit d'El Poal (Pla d'Urgell), amb 20,2 graus; d'Albesa i Algerri, a la Noguera, amb 20,1 i 19,7 graus, respectivament; d'Alguaire 8Segrià), amb 18,9 graus; i Baldomar i Camarasa, també a la Noguera, amb 18,4 –en aquest cas iguala el valor màxim assolit el 24 de gener de fa dos anys- i 17,7 graus, respectivament.



Per al cap de setmana, però, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que a partir de dissabte, coincidint amb el dia de Reis, l'arribada d'una pertorbació de l'Atlàntic que, unida a la formació d'una depressió a la zona de Catalunya, donarà lloc a un canvi meteorològic en forma de precipitacions extenses i localment abundants. Entre dissabte a la tarda i diumenge es preveu que la pluja afecti Catalunya de manera general.



Les quantitats més abundants es centrarien a la meitat est i a la resta de litoral i prelitoral, on es podrien recollir localment més de 50 mm en tot l'episodi. La cota de neu oscil·larà entre els 1.600 i els 1.200 metres. Dilluns tant sols quedarien algunes precipitacions residuals.



Tot i així, el SMC ha avisat que els mapes a llarg termini mostren algunes discrepàncies sobre el pronòstic del cap de setmana i ha recomanat seguir les actualitzacions de les prediccions.