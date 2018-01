Li retornen un pessebre destrossat que anava dirigit a Oriol Junqueras i Joaquim Forn

El pessebrista Antoni Bargalló va enviar el regal a la presó d'Estremera i va tornar trencat i amb les paraules 'Viva España' al remitent

Actualitzada 04/01/2018 a les 20:12

El diari Ara explica l'història de l'Antoni Bargalló, pessebrista. Bargalló sempre en fabrica diversos pessebres i els regala. Aquest any, va decidir fer-ne un d'especial per enviar-lo a Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que segueixen a la presó d'Estremera.El dia 21 de desembre es va dirigir a l'empresa de transport UPS per enviar-lo. Pero el dia 27 al matí, un transportista de la mateixa empresa li va retornar la caixa del pessebre. La presó d'Estremera havia retornat el regal pero amb una desagradable sorpresa.Quan va agafar la caixa va notar que les peces ballaven dins la caixa. «Es nota quan es tracta d'un accident per un mal transport o quan l'han destrossat amb intenció, i el pessebre estava trencat expressament, havien arrancat els arbres i havien tret les piles de les llums, per exemple», explica a l'ARA l'Antoni. La 'prova' irrefutable que ho havien fet amb una males intencións era que al lloc del remitent de la caixa hi havia escrit un 'Viva España' ben gran.«Quan vaig anar a l'UPS vaig preguntar-los si podia enviar un pessebre a la presó, ho van consultar i em van dir que sí», recorda l'Antoni, que no pot assegurar si UPS ho va preguntar directament al centre penitenciari.Bargalló lamenta la situació, ja que ell només volia que Junqueras i Forn, a qui coneix des que aquest era regidor de l'Ajuntament de Barcelona, ja que ell és membre del Memorial 1714, passessin les festes amb un pessebre a la cel·la.