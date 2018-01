La grip ja és una epidèmia a Catalunya i hi ha 27 casos greus en hospitals

Es preveu que a les comarques de Tarragona la incidència arribi a ser alta durant els pròxims dies

EFE

Actualitzada 04/01/2018 a les 14:50

La grip ha entrat en fase d'epidèmia a Catalunya aquesta setmana en registrar 248,5 casos de persones malaltes per cada 100.000 sanes, superant així el límit establert per a aquesta temporada, de 109,4 casos, amb 27 persones ingressades en hospitals catalans en estat greu.



L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha informat avui dels indicadors sobre l'activitat gripal a Catalunya aquesta última setmana, que «presenta un nivell que es correspon amb l'activitat epidèmica creixent d'una temporada gripal habitual».



La taxa d'incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa d'hospitals i metges sentinella s'ha situat en 248,5 casos per cada 100.000 habitants, que ha superat el llindar epidèmic establert de 109,4 casos per 100.000 habitants.



Aquesta situació d'epidèmia d'«intensitat moderada» es dóna en la major part de les comarques catalanes i s'espera que en les pròximes setmanes augmenti la intensitat de la grip i arribi a un nivell moderat i alt, especialment a les comarques de Tarragona.



Durant l'última setmana del passat 2017, es van registrar 27 ingressos hospitalaris de casos greus per virus de la grip.



Des de l'inici de l'actual temporada de grip s'han notificat dos brots de grip, un en una institució sanitària associada a virus tipus B, i un altre en una residència geriàtrica del virus tipus A no subtipat.



Els menors de 0 a 4 anys són els més afectats, amb una taxa d'incidència de la síndrome gripal de 905,6 casos per cada 100.000 habitants; i els que tenen entre 5 i 14 anys, afecta 417 persones per cada 100.000 ciutadans sans.



El nombre de metges sentinella participants en aquesta temporada és de 34 de medicina de família i 26 pediatres, ubicats a 43 centres d'atenció primària distribuïts per diverses comarques.



Aquests professionals recullen mostres faríngies i nasals durant tota la temporada de la grip.