Centenars de persones omplen Tarragona i Reus per donar suport al presos polítics

L'ANC i Omnium Cultural han convocat les concentracions per la decisió del Suprem de deixar per divendres la deliberació de l'apel·lació de Junqueras, que el podria deixar lliure

Actualitzada 04/01/2018 a les 21:12

Més d'un centenar de persones han omplert la plaça de la Font de Tarragona i la plaça Mercadal de Reus, a les concentracions convocades per dijous per la tarda, a les 20 hores, per part de l'Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural.



La plaça de la Font va aplegar més de mig miler de persones, on van sentir crits de «llibertat» pel vicepresident destituït, així com per Joaquim Forn i els Jordis. Amb la lectura d'un manifest, representants polítics i de les entitats sobiranistes han criticat les actuacions del govern i de la justícia espanyoles, i han reivindicat que els resultats de l’1-O i la proclamació de la República van quedar ratificats el 21-D. Les entitats convocants han cridat a seguir amb les mobilitzacions fins que tots quatre no siguin excarcerats. A més, a les portes del dia de Reis, voluntaris d’Òmnium del Tarragonès han repartit paper d’embolicar regals de color groc als assistents.



En el cas de la capital del Baix Camp, la Mercadal ha aplegat al voltant de 400 persones per donar suport als presos polítics. Les concentracions s'han convocat com a conseqüència de la decisió dels magistrats del Tribunal Suprem, que han decidit que reprendran demà la deliberació per resoldre el recurs d'apel·lació presentat per la defensa d'Oriol Junqueras. Aquest haurà d'esperar,a priori, unes hores més per saber si serà posa't en llibertat.



Oriol Junqueras segueix al centre penitenciari d'Estremera, juntament amb Joaquim Forn des del 3 de novembre acusats de de rebel·lió, sedició i malversació de fons. Mentre que en el cas dels Jordis (Jordi Cuixart i Jordi Sànchez), ambdos estan a la presó de Soto del Real des del 16 d'octubre acusats per sedició i per considerar-los els caps de les manifestacions del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia.