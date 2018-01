Posen a la venda 200 urnes de l'1-O a la Catalunya Nord i s'esgoten el dia abans de l'acte

El Comitè de Solidaritat Catalana, que organitza la campanya, ha recollit uns 15.000 euros que destinaran a les famílies dels «presos i exiliats polítics»

El Comitè de Solidaritat Catalana de la Catalunya Nord ha esgotat les 200 urnes que havia de posar a la venda aquest dijous en un acte al monestir de Sant Miquel de Cuixà. L'entitat va rebre de manera anònima 300 urnes de les més de 3.000 que es calcula que es van deixar a la reserva i que no es van arribar a utilitzar per al referèndum. El passat 16 de desembre va fer un primer acte on va recollir 5.000 euros, establint un preu de 50 euros per a cadascuna. La jornada s'havia de repetir demà però ja han venut tots els exemplars. Un dels membres de l'entitat, Hervé Pi, ha explicat a hores d'ara compten amb uns 15.000 euros recaptats i que els diners es destinaran íntegrament a ajudar a les famílies dels «presos i exiliats polítics». A l'acte d'aquest dijous, també es posaran a la venda brides que es van adquirir per l'1-O a un preu simbòlic de 10 euros.



«Si les dades que tenim són correctes, pel referèndum es van comprar 10.000 urnes i als col·legis se'n van repartir unes 6.500 per la qual cosa en van quedar unes 3.500 a la reserva», explica Pi. De manera totalment anònima, el Comitè de Solidaritat creat per donar suport als catalans en «defensa del dret a decidir» va rebre 300 exemplars.



L'objectiu és posar-los a la venda i que els interessats fessin donatius d'un mínim de 50 euros per urna. Els diners recollits es destinarien a ajudar a les famílies dels presos i «exiliats polítics». Ho faran, remarca, de manera «discreta».



Per això, el passat 16 de desembre van organitzar un primer acte on van participar un centenar de persones. Van vendre 100 urnes i van recaptar 5.000 euros.



Aquest dijous pretenien fer el mateix procediment amb els 200 que els quedaven però hores abans de l'acte, les han esgotat totes. Pi ha explicat que algunes ja han estat pagades via transferència bancària i que d'altres les vindran a buscar demà al monestir.



La jornada es mantindrà tal i com estava previst de les dues a les quatre de la tarda però tots els exemplars ja han estat reservats amb antelació. Per això, els interessats a participar-hi, podran adquirir brides que també es van comprar per l'1-O a un preu de 10 euros. L'entitat no descarta dur a terme noves accions de suport en els propers mesos.