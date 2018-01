Tabarnia, de 'trending topic' a les xarxes a oportunitat de negoci

Una empresa de Barcelona parla de 'boom' de demanda de banderes d'aquest territori 'distòpic' i ja hi ha botigues 'online' per comprar productes relacionats

L'èxit de Tabarnia, la idea de separar algunes comarques de Barcelona i Tarragona per formar una comunitat autònoma que ha cobrat protagonisme a les xarxes socials arran dels comicis catalans, ha generat un 'boom' de demanda durant les festes de Nadal, segons ha explicat l'empresa catalana Banderas AAP.



En declaracions a Efe, la gerent de Banderas AAP, Pilar Fontcuberta, ha explicat que l'empresa, dedicada a la impressió de banderes, ha hagut d'avançar la tornada de vacances per «preparar arxius i començar la producció» a causa de la gran demanda que la seva pàgina web ha rebut després de les eleccions i durant les festes.



El disseny de la bandera d'aquesta distopia internàutica és una barreja de la de Barcelona, amb una creu vermella sobre un fons blanc, i la de Tarragona, formada per quatre files d'ones vermelles sobre groc.



També és possible trobar marxandatge relacionat amb aquesta proposta sorgida des de les files 'unionistes' arran de les eleccions del 21-D. Així, a l'enllaç tabarniashop.com, una societat amb seu a Madrid, es poden comprar clauers, samarretes i tasses amb elements al·legòrics. Amb tot, algunes de les propostes bé podrien ser de qualsevol altre àmbit temàtic.



El concepte de Tabarnia, que fins fa poc havia estat lluny del focus mediàtic, va ser ideat, fa temps, per la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' amb l'objectiu, segons figura en el seu web, de crear una «opció política que pretén englobar les zones cosmopolites, obertes, bilingües i pròsperes de Tarragona i Barcelona en una nova comunitat autònoma independent de la Generalitat.»



Aquesta iniciativa va ressorgir amb força a les xarxes socials després de les eleccions del 21 de desembre, fins a arribar a ser 'trending topic' a Twitter, aglutinant 648.000 missatges a la xarxa social, segons els promotors.