Espejo (Cs) replica el PP: «Hauríem de buscar responsabilitats en qui no ha sabut transmetre el valor de la llei»

El fins ara vicepresident segon de la Mesa critica que el PSC demani a Ciutadans que prengui la iniciativa per a formar Govern perquè en campanya han deixat clar que no donarien suport a Arrimadas

Actualitzada 02/01/2018 a les 14:15

El fins ara vicepresident segon de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra, i número tres de Ciutadans (Cs), ha replicat el PP, després que el portaveu dels populars al Senat, José Manuel Barreiro, hagi dit que la formació d'Inés Arrimadas té l'«obligació» d'intentar formar govern. En una entrevista que publica El Español aquest dimarts, Espejo-Saavedra ha subratllat, en referència al PP: «Potser hauríem de buscar responsabilitats en aquells que no han sabut transmetre el valor de la llei i s'han quedat amb quatre diputats», per també afegir que és «bastant significatiu» que en una comunitat on es «lluita» per la Constitució, el partit que governa a Espanya s'hagi quedat al grup mixt. A més, Espejo-Saavedra també ha criticat que el PSC hagi demanat a Cs que intenti formar executiu: «Em sorprèn que siguin qui ens anima a prendre la iniciativa quan en campanya s'han fet un fart de dir que mai donarien suport a Arrimadas».



D'altra banda, el número tres de Cs també ha subratllat que si el seu partit governa a l'Estat l'independentisme «caurà pel seu propi pes». «Quan aconseguim governar Espanya molts deixaran de veure atractiu en l'independentisme», ha sentenciat. A més, Espejo-Saavedra ha sentenciat que si els sobiranistes fracassen en l'intent d'investir un president Cs no renunciarà a formar govern. Finalment, el fins ara vicepresident segon de la Mesa ha dit que seria un «honor» presidir el Parlament.