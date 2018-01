ERC creu que és «poc probable» que Junqueras surti dijous de la presó

Sabrià confia en l'equip jurídic del partit però assegura que les decisions sobre els presos són «polítiques i no judicials»

ERC confia poc que el seu president, Oriol Junqueras, pugui sortir de la presó aquest dijous. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha opinat en una entrevista a Rac1, aquest dimarts al matí, que hi ha poques possibilitats que el vicepresident destituït per l'Estat i empresonat des de fa dos mesos sigui alliberat demà passat. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, decidirà el dia 4 de gener si Junqueras pot sortir de la presó d'Estremera. «El que ens arriba de l'entorn és que és poc probable que sigui així», ha apuntat Sabrià. Tot i això, el dirigent independentista ha subratllat que hi ha plena confiança en l'equip jurídic del partit. Finalment, però, ha assegurat que les decisions sobre els presos són «polítiques i no judicials», per la qual cosa es fa «difícil» preveure què pot passar dijous.



Sabrià manté l'esperança de tenir «bones notícies» demà passat, i confia que una eventual sortida de la presó de Junqueras beneficiaria la llibertat també per a Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, citats pel propi Llarena per al dia 11. Sigui com sigui, des d'ERC treballen des del punt de partida que Junqueras no serà alliberat dijous. «Però si les notícies són bones, doncs millor», ha subratllat el portaveu dels republicans. De fet, El Periódico publica aquest dimarts que fonts del Suprem consideren «altament improbable» l'excarceració de Junqueras.