Ciutadans defensa la seva comptabilitat i atribueix a una 'diferència de criteri' l'informe del Tribunal de Comptes

El número dos, Carlos Carrizosa, asegura que els números de la formació taronja són «transparents com el vidre» i només hi veu una «qüestió formal»

Actualitzada 02/01/2018 a les 18:10

Carlos Carrizosa, el número dos de Ciutadans (Cs), defensa els comptes de la formació i assegura que l'informe del Tribunal de Comptes que no avala aquesta comptabilitat sinó que només reflecteix una «diferència de criteri» sobre quan justificar les subvencions públiques. El Tribunal de Comptes va posar en dubte en un informe la comptabilitat de la formació taronja del 2015, així com la de Convergència, Esquerra Unida, Compromís, Aralar, EH Bildu, Eusko Alkartasuna i el Partit Aragonès. En declaracions a La Sexta, Carrizosa afirma que el que hi ha hagut és una diferència de criteri sobre el moment de declarar les subvencions públiques: «quan es concedeixen o quan es reben». Afegeix que és una «qüestió formal» i garanteix que Ciutadans és un partit «amb les mans netes» i amb uns comptes «transparents com el vidre» i publicats al seu portal web.



Carrizosa ha mostrat la seva sorpresa perquè apareguin aquests informes que fan «soroll» sobre qüestions que ells consideren formals i certifica que «no és la primera vegada» que passa. El número dos, també ha defensat que el partit taronja ha aconseguit «un premi a la transparència a Europa» i ha dit que aquest informe «potser té alguna cosa a veure amb la por que tenen alguns partits per la pujada de Cs».



Per últim, Carrizosa comenta que no li agrada aparèixer en un informe amb Convergència, «els reis del 3%», ja que ha declarat que Cs no té «cap cas de corrupció» i són «referència» en la lluita contra aquesta. Carrizosa resumeix que el seu finançament prové de les quotes dels afiliats, les subvencions públiques i una petita part de donacions: «Ni trampa ni cartró».