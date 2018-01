Borrell: «Si això encara fos el franquisme, les coses serien molt pitjor per als independentistes»

L'exministre socialista diu que l'independentisme ha «ressuscitat» el «mite» de l'Espanya franquista i demana recordar què va ser aquesta etapa

Actualitzada 02/01/2018 a les 16:31

L'expresident del Parlament europeu, el socialista Josep Borrell, ha afirmat que si a l'Estat espanyol encara hi hagués el franquisme les coses «serien molt pitjors» per als independentistes. Ho ha dit en declaracions al canal Arte HD, en el marc d'un reportatge titulat 'Espanya a punt de l'atac de nervis'. El socialista afirma que l'independentisme «ha ressuscitat el mite de l'Espanya franquista, de la repressió franquista, que Espanya segueix sent ara igual que a l'etapa de Franco». «Però Déu meu, cal recordar què va ser el franquisme», afegeix. El documental repassa el procés català entorn l'1 d'octubre.