Puigdemont comença el 2018 demanant la llibertat dels «presos polítics»

El president recorda que avui fa just tres mesos de l'1-O i ha agraït la «valentia» per fer realitat «el somni de la República catalana»

Actualitzada 01/01/2018 a les 18:10

Carles Puigdemont ha començat el 2018 recordant que a Espanya hi ha «presos polítics» i demanant la seva llibertat «sense més dilacions».



Així ho ha fet en el seu primer missatge de l'any a través de Twitter. A més, també ha recordat que justament avui fa tres mesos del referèndum de l'1-O i ha agraït «la valentia de tants per fer realitat el somni de la República catalana».



Puigdemont ha acompanyat el seu missatge d'una fotografia on es veu una acció dels bombers al Museu d'Història de Catalunya en favor del referèndum de l'1-O amb una pancarta gegant on es llegeix el lema Love democracy.