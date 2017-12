Els resultats electorals definitius donen 2.078.710 vots a les forces independentistes

Ciutadans ha estat la llista més votada el 21 de desembre amb 1.109.732 vots

Actualitzada 30/12/2017 a les 09:24

Els resultats electorals definitius del 21 de desembre han donat 2.078.710 vots a les forces independentistes, segons ha publicat aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).



En concret, Junts per Catalunya ha aconseguit 948.233 vots, ERC 935.861 i la CUP 194.616. La força més votada i guanyadora de les eleccions ha estat Ciutadans, que ha aconseguit 1.109.732 vots. La quarta força del Parlament serà el PSC, amb 606.659 vots. La seguirà Catalunya en Comú-Podem, amb 326.360 butlletes. I tanca la llista de representació al Parlament el PP, amb 185.670 vots. Dels 5.557.901 electors, finalment van votar 4.357.388 persones. 4.151042 ho van fer per alguna de les llistes que es presentaven. 19.431 van votar en blanc i 16.092 van emetre un vot nul.



Aquests resultats comporten que Ciutadans obté 36 diputats al Parlament, 24 dels quals de Barcelona, 5 de Tarragona, 4 de Girona i 3 de Lleida. Junts per Catalunya, com a segona força, n'obté 34, 17 a Barcelona, 7 a Girona, 6 a Lleida i 4 a Tarragona. ERC n'aconsegueix 32, 18 a Barcelona, 5 a Tarragona, 5 a Lleida i 4 a Girona. El PSC n'obté 17, 13 a Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a Lleida i 1 a Girona. Catalunya en Comú Podem n'aconsegueix 8, 7 dels quals a Barcelona i 1 a Tarragona. I la CUP i el PP empaten a 4. Els anticapitalistes n'obtenen 3 a Barcelona i 1 a Girona, mentre que els conservadors en tenen 3 també a Barcelona i 1 a Tarragona.