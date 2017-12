Arrimadas a Puigdemont: «Governar no és jugar al Monopoly»

«Si la Mesa reflecteix els resultats electorals, Cs haurà de presidir el Parlament», diu

Actualitzada 30/12/2017 a les 16:20

La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha recordat aquest dissabte que la Mesa del Parlament és «un òrgan clau» que la seva formació aspira a presidir avalada pels resultats del 21-D. «No llençarem la tovallola. El primer és intentar presidir el Parlament de Catalunya i que la Mesa del Parlament reflecteixi els resultats electorals. Si la Mesa reflecteix els resultats, Cs haurà de presidir el Parlament», ha afirmat Arrimadas en un acte polític des de la seva ciutat natal, Jerez de la Frontera.



«Serà molt important perquè la Mesa del Parlament ha estat clau en l'última legislatura i volem que en la pròxima no hi hagi una mesa al servei del separatisme i fora de la legalitat», ha insistit la candidata de Cs, que també ha retret a Puigdemont «que visqui a Matrix i cregui que es pot ser president per Internet, Skype o per Whatsapp». «Governar Catalunya no és jugar al Monopoly», ha sentenciat Arrimadas.



«Cal estar a Catalunya, cal lluitar pels catalans i cal respectar les normes i les resolucions judicials», ha afirmat la candidata de Cs a la presidència de la Generalitat, que ha tornat a reclamar que Catalunya necessita un partit «que respecti les lleis i a tots els catalans» per aportar «tranquil·litat i estabilitat a sectors empresarials». Paral·lelament, Arrimadas diu que el 27 de desembre ja van començar a negociar «amb la resta de forces parlamentàries», però demana calma i responsabilitat al PP i PSOE.



«Les seves estratègies no han donat resultats a Catalunya en els últims 35 anys», ha disparat a populars i socialistes la líder de Cs a Catalunya. Per a Arrimadas, la victòria taronja és una mostra clara que «el bipartidisme no marcarà el futur d'aquest país» i ha insistit en la necessitat que el pròxim president de la Generalitat estigui a Catalunya i no sigui un Puigdemont «inhabilitat políticament i amb greus càrrecs a l'esquena».