Rivera descarta explorar una investidura d'Arrimadas però demana la presidència del Parlament per a Cs

Atribueix la majoria independentista a «l’enfonsament del bipartidisme» i reivindica un canvi a La Moncloa

Actualitzada 29/12/2017 a les 11:52

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha justificat aquest divendres que –contràriament al que li demanen PP i PSOE- Inés Arrimadas no explori amb altres forces la possibilitat de formar un govern constitucionalista a Catalunya. «Sabem comptar», ha dit, i «les matemàtiques» indiquen que «no sumem». Ha atribuït la majoria independentista a «l’enfonsament del bipartidisme» i a la «maleïda llei electoral», i ha assegurat que els resultats del 21D demostren la necessitat d’un canvi de govern a La Moncloa. En canvi, sí que ha reivindicat per a Ciutadans la presidència del Parlament «com a partit que ha guanyat les eleccions». També ha afirmat que la seva formació «batallarà» per evitar que Carles Puigdemont pugui ser investit com a president de la Generalitat, i ha assegurat que tan ell com Oriol Junqueras i Carme Forcadell estan «inhabilitats políticament» per tornar a presidir les institucions.



El líder de Ciutadans ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa al Congrés dels Diputats, on ha fet balanç de l’any i ha atribuït les pressions que rep la seva formació perquè explori la possibilitat d’un govern constitucionalista a «qüestions partidistes».



Ha afirmat que la prioritat de Ciutadans en aquests moments és «tenir una presència important» dels constitucionalistes a la Mesa del Parlament, i ha avançat que la seva formació donarà suport a la possibilitat que el PP pugui constituir un subgrup parlamentari a la cambra catalana.



En tot cas, Rivera ha transformat els resultats del 21D en una dura crítica al PP i al PSOE, que segons ha afirmat no han estat capaços de fer realitat el canvi a Catalunya. «Ara el que tenim es un resultat electoral on els separatistes tenen 70 escons, i els constitucionalistes 57», i «davant l’enfonsament del PP i del PSOE l’únic que podem fer és treballar per controlar el separatisme a Catalunya i tenir un projecte d’Espanya».



Segons el líder de Ciutadans, aquests resultats evidencien la fi del «cicle del bipartidisme» a Espanya i la necessitat d’erigir un «projecte comú» des de La Moncloa per plantar cara amb eficàcia al «desafiament separatista» a Catalunya. «Som conscients que el que passa a Catalunya no només se soluciona guanyant es eleccions a Catalunya, sinó tenint un govern a Espanya amb un projecte il·lusionador i modern», ha dit.



Pel que fa a la possibilitat que Puigdemont torni a ser investit, Rivera ha assegurat que la seva formació considera el president destituït com algú «inhabilitat políticament» pel fet que té «a la seva esquena» imputacions per «cinc o sis delictes». «Batallarem tan per la majoria per a la Mesa del Parlament com perquè no siguin presidents ni del Parlament ni del Govern persones imputades per delictes tan greus», ha dit.



També ha reivindicat una nova llei electoral que sigui «més proporcional» i amb «llistes obertes», i on els vots valguin «el mateix» independentment dels territoris. «Jo sé que el bipartidisme no vol canviar la llei electoral, però estic convençut que els seus votants i els de Cs sí que ho volen, i empenyerem perquè el 2018 sigui el de la reforma de la llei electoral».