Puigdemont difondrà dissabte un vídeo a les xarxes com a «tradicional missatge institucional» de Cap d'Any

El cap de files de JxCAT emetrà al vespre un comentari des de Brussel·les, segons fonts properes

Actualitzada 29/12/2017 a les 14:33

Carles Puigdemont, destituït com a president de la Generalitat en aplicació de l'article 155, emetrà aquest dissabte un missatge de vídeo a través de les xarxes socials des de Brussel·les. Segons ha avançat Nació Digital i han confirmat fonts properes a l'ACN, el missatge breu s'emetrà aquest dissabte 30 de novembre al voltant de les 9 vespre, la data que tradicionalment s'ha dut a terme el missatge institucional de Cap d'Any del Govern. De fet, el compte de Twitter 'catalan_gov', que s'autodefineix com el perfil «oficial del Govern legítim de Catalunya», ha publicat una piulada aquest migdia en què assegura que Puigdemont, també candidat de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, realitzarà aquest dissabte al vespre «el tradicional missatge institucional de Cap d'Any».