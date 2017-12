El diputat considera que seria «un gran gest»

Actualitzada 28/12/2017 a les 10:11

Intentaré ser claro. Si de ERC depende, la CUP debería tener grupo parlamentario. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 27 de desembre de 2017

El diputat d'ERC al Congés Gabriel Rufián ha explicat aquest dimecres a la nit, en declaracions al programa 8 al dia de 8TV, que el seu partit es planteja cedir un diputat a la CUP perquè pugui tenir un grup parlamentari propi. Per Rufián, «seria una gran notícia que tant Junts per Catalunya com, principalment, ERC cedissin diputats» als cupaires. «Em semblaria molt important i un gran gest», ha afegit el republicà. Posteriorment, a través de Twitter, ha insistit «si d'ERC depèn, la CUP hauria de tenir grup parlamentari propi».