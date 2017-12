JxCAT i la CUP es reuneixen per primer cop després del 21-D

Turull es troba al Parlament amb Riera i dos membres més dels anticapitalistes per fer una primera presa de contacte

Actualitzada 27/12/2017 a les 15:44

Comencen les primeres negociacions després del 21-D. Els contactes telefònics dels primers dies posteriors a les eleccions han deixat pas a les primeres reunions físiques. Tot i que es tracta d’una trobada per fer una primera presa de contacte, el diputat electe i conseller destituït de la Presidència, Jordi Turull, s’ha vist aquest dimarts al matí al Parlament amb tres membres de la CUP. Carles Riera i Maria Sirvent, diputats electes i que encapçalaven la llista de la CUP, s’han fet acompanyar per la portaveu del Secretariat dels anticapitalistes, Núria Gibert. Fonts de JxCAT han assegurat que la reunió no ha tingut major transcendència però que suposa l’inici de les negociacions entre els independentistes. Els anticapitalistes, per la seva part emmarquen les converses en simples «contactes» que no deixen «res tancat».