El president de Foment insta Cs a tenir la «valentia» i el «seny» de liderar les negociacions per formar govern

Gay de Montellà reclama que es treballi dins la legalitat i un marc favorable per a les empreses, preguntat per un eventual executiu independentista

Actualitzada 27/12/2017 a les 15:43

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha instat aquest dimecres Cs, com a força guanyadora de les eleccions del 21 desembre, a liderar les negociacions per formar govern. «A la formació que ha estat la primera, hem de demanar-li la valentia, la responsabilitat i el seny de formar govern», ha afirmat Gay de Montellà en una roda de premsa prèvia a l'Assemblea General de la patronal. «Quan un és guanyador, el que ha de fer és ser el motor i el líder», ha afegit, sense explicitar Cs. Preguntat per l'eventual formació d'un govern independentista, Gay de Montellà ha demanat que es «treballi i es governi dins la legalitat» i ha reclamat «un marc favorable perquè les empreses no marxin de Catalunya». El president de Foment també ha celebrat com una «gran satisfacció» la participació rècord del 21-D i ha apuntat: «Hauríem de valorar si no les hauríem de passar sempre [les eleccions] entre setmana».



Sobre la proposta d'una plataforma que promou la independència de Barcelona i Tarragona de Catalunya, sota el nom de Tabàrnia, Gay de Montellà s'ha limitat a respondre: «Avui és 27, no? No és 28». «Va més per aquest camí», ha afegit quan se li ha preguntat si ho considerava una innocentada.