El Gran Recapte torna a registrar una xifra rècord i arriba als 4.656.000 quilos d'aliments

Les donacions al Banc dels Aliments creixen un 7% respecte l'any passat

Actualitzada 27/12/2017 a les 15:38

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya han tancat el recompte final amb una xifra de 4.656.000 de quilos d'aliments durant la novena edició del Gran Recapte que va tenir lloc els dies 1 i 2 de desembre. A les comarques de Barcelona, la xifra va ser de 3.348.000 quilos, mentre que a Tarragona, de 525.000 quilos. A Girona se'n van recollir 475.000 quilos i a Lleida, 308.000. Amb aquestes dades, el Banc dels Aliments ha assolit la xifra més gran des que es va posar en marxa la iniciativa i ha corroborat que respecte l'any passat, les donacions han augmentat i els aliments tenen un major nivell nutritiu. En total, 30.900 voluntaris van fer possible la campanya en 369 municipis i 2.870 punts de recollida a mercats i supermercats.



A la demarcació de Barcelona hi van participar 19.750 voluntaris el mateix dia de la recollida, i 6.300 més durant la fase de classificació. A Girona, 4.850 persones van contribuir a recollir aliments i 450 a classificar-los, menter que a Tarragona, 4.200 persones van participar-hi el mateix dia i 500 els dies propers per classificar els productes recaptats. A Lleida, 2.100 persones van ser voluntàries i 720 van oferir-se per classificar els aliments.



A més, el Gran Recapte del primer cap de setmana de desembre va ser possible per la col·laboració amb les cadenes de distribució que van cedir els espais de recollida, van emmagatzemar els materials necessaris i van assumir la logística necessària per a què els aliments arribin al Banc dels Aliments, per la qual cosa van necessitar 10.000 contenidors de cartró, equivalent a mobilitzar 350 tràilers de gran tonatge o 5.000 furgonetes arreu de Catalunya. Empreses de transport també van col·laborar amb aquest transport.



Els aliments recaptats es van començar a repartir el 4 de desembre a través de les 700 entitats col·laboradores dels Bancs dels Aliments i arribaran a 210.000 persones a tot Catalunya.