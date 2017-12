C's reitera que no iniciarà converses per formar govern perquè «el bloc constitucionalista no té majoria»

«No entrarem en converses ni amb ERC ni amb Puigdemont», assegura Villegas

Actualitzada 26/12/2017 a les 15:41

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha reiterat aquest dimarts que la seva formació no iniciaria converses per formar govern a Catalunya perquè «el bloc constitucionalista no té majoria». En declaracions a la Cadena Ser, Villegas ha manifestat: «No entrarem en converses ni amb ERC ni amb Puigdemont i els que ens agradaria que ens donessin suport que són el PP i el PSC, sumem el que sumem i per això estarem a veure si hi ha altres partits tenen major per governar o no». En aquest sentit, ha assegurat que ara estaran a l'expectativa per veure si el bloc independentista aconsegueix formar govern. «Nosaltres seguirem defensant que es compleixi les normes de convivència que ens hem donat».



Segons ha assenyalat, tothom té clar quin és el programa de Ciutadans i ara s'ha de veure com es desenvolupen els esdeveniments. «Estarem a l'expectativa defensant el nostre programa electoral», ha afegit.



Ha apuntat que el «projecte comú espanyol, a part de defensar la seva existència, s'ha de defensar la seva qualitat i per això fan falta reformes. Ciutadans porta temps intentant que aquestes reformes es portin a terme, ja que Espanya no es pot defensar des de l'immobilisme». També ha dit que «si algú no respecte les normes, segons la seva voluntat, resulta impossible que les institucions on s'ha de visualitzar la convivència puguin funcionar adequadament».