Sindicats policials denuncien el menú de Nadal dels agents desplaçats a Catalunya

«Als delinqüents se'ls dispensa un tracte millor» afirma el SUP

Actualitzada 25/12/2017 a les 18:22

Sindicats policials han denunciat el menú de Nadal que l'Administració estatal ha repartit entre els agents desplaçats a Catalunya en el marc de la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. «Aquest és el menú que han donat als companys desplaçats a Barcelona i que estan al vaixell. Us sembla normal o també us fa vergonya com a mi? Quina vigília de Nadal la seva, Déu meu». És una piulada a Twitter del sostinspector de la policia espanyola Alfredo Perdiguero, que acompanya la crítica amb una fotografia de l'àpat en què es veu un plat d'espaguetis amb un musclo i un altre plat amb algunes croquetes i altres menjars arrebossats.En el mateix sentit s'ha expressat el Sindicat Unificat de Policia (SUP), que al costat de la fotografia amb les viandes piula també a Twitter: «Als delinqüents se'ls dispensa un tracte millor», tot plegat al costat de l'etiqueta #vergonya i d'un retall d'una notícia periodística que porta per titular: «Els menús nadalencs de Junqueras a la presó: consomé, entrecot i profiterols».La Confederació Espanyola de Policia, de la seva banda, també ha piulat la fotografia a Twitter amb el text: «L'equip de Zoido deu haver gaudit del Nadal amb un menú, ben segur, molt millor que aquest ranxo, impropi d'un ministeri com el de l'Interior. Atenció al menú de la vigília de nadal als vaixells que allotgen els policies a Barcelona».