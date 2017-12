L'ANC difon una nadala de suport als Jordis, Junqueras i Forn

L'entitat convida a deixar «una cadira buida» als àpats nadalencs per recordar els empresonats

Actualitzada 25/12/2017 a les 19:36

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha difós una nadala adaptada a partir de la cançó de Josep Thió 'Quan somrius' per donar suport a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn en aquestes dates assenyalades. Es tracta d'un videoclip on es veuen imatges de diversos grups de persones cantant la cançó i abillades amb peces de roba de color groc, ja sigui els populars llaços o altres com barrets.



L'entitat ha acompanyat el vídeo amb un text en què es pot llegir: «Avui, com cada dia, trobarem a faltar els Jordis, l'Oriol i en Joaquim. Per això hem volgut sentir-los ben a prop aquest Nadal creant aquesta cançó, composta especialment per a ells». L'ANC també convida a deixar «una cadira buida» als àpats nadalencs per recordar els empresonats.



Aquest diumenge centenars de persones van paticipar en la cantada de Nadales 'Un cant a la llibertat' que han organitzat Òmnium Cultural, l'ANC i Músics per la Llibertat a diferents municipis catalans per reclamar la llibertat dels presos. En el cas de Barcelona, la cantada es va fer al costat de la presó Model amb 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana.



La primera peça que es va interpretar, precisament, va ser l'adaptació de la cançó 'Quan somrius', de Josep Thió, feta expressament per a l'ocasió. També hi va haver cantades a Tarragona, Lleida i Girona, així com a Sant Vicenç dels Horts i Santa Perpètua de Mogoda, municipis de Junqueras i de Cuixart, respectivament.