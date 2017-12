La Fiscalia demana al Suprem que citi a declarar Trapero i Jové com a investigats

El ministeri públic també vol que torni a declarar tot el Govern, que el TSJC i Instrucció 13 de Barcelona li traspassi diligències i que demani als Mossos informació sobre l'1-O

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al magistrat instructor Pablo Llarena que citi a declarar el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, com a investigats en la causa oberta contra tot el Govern pel referèndum de l'1-O. Segons la fiscalia, tots dos haurien tingut una «presumpta participació en el nucli central» dels fets investigats. El fiscal també vol que es prengui declaració ampliada i complementària als membres del Govern que van declarar davant de l'Audiència Nacional espanyola quan la causa judicial encara la instruïa la magistrada Carmen Lamela. Els consellers només van declarar davant de Llarena per revisar la seva situació de presó provisional, però no pas sobre el fons de l'assumpte.



El ministeri públic també demana a Llarena que sol·liciti les diligències fetes en el marc de la causa oberta encara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Govern pel decret de convocatòria del referèndum, ja que aquesta ja inclou documents sobre els preparatius de l'1-O i les despeses públiques fetes per aquest motiu. Igualment, vol les diligències fetes pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que tinguin relació amb el que investiga el Suprem, incloses totes les intervencions telefòniques i el material informàtic decomissat.



També vol demanar als Mossos d'Esquadra els motius pels quals l'1-O es van repartir a les patrulles que vigilaven els col·legis telèfons mòbils, perquè no es van utilitzar els canals habituals i si s'ha fet en altes conteses electorals.