El Tribunal Suprem cita Oriol Junqueras el 4 de gener per estudiar si continua en presó provisional

Els magistrats volen que sigui present a la vista sobre el recurs presentat per la defensa

Actualitzada 22/12/2017 a les 13:07

El vicepresident del Govern destituït, Oriol Junqueras, compareixerà el pròxim 4 de gener davant el Tribunal Suprem en el marc de la deliberació sobre la seva situació de presó provisional. El Tribunal Suprem el cita perquè estigui present a la vista on estudiarà la petició de la seva defensa perquè abandoni el centre penitenciari d'Estremera, on es troba des del 2 de novembre. La Fiscalia del Tribunal Suprem ja va comunicar aquest dimecres al tribunal que s’oposa a l’excarceració de l’exvicepresident i líder d’ERC, elegit novament com a diputat a les eleccions del 21D, adduint que existeix risc de reiteració delictiva. L’exvicepresident acudirà al Tribunal Suprem una setmana abans que hi assisteixin també el conseller d’Interior destituït, Joaquim Forn, l’expresident de l’ANC; Jordi Sànchez, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixar, que estan citats per a l’11 de gener, tot i que en el seu cas no serà per estudiar un recurs de la seva defensa, sinó per declarar de nou davant el jutge Llarena.



El Tribunal Suprem deliberarà sobre l’escrit que l’advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, va presentar a mitjans de desembre, on reclamava la seva llibertat provisional per poder participar a la campanya electoral. Al seu escrit, la defensa argumentava que no hi ha risc de reiteració delictiva perquè Junqueras ha acatat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, i negava que hagués impulsat cap acte de violència.



La Fiscalia, en canvi, s’oposa a l’excarceració del vicepresident destituït, i reclama que es mantingui la presó provisional dictada pel jutge Llarena. Segons el ministeri Fiscal, els arguments que va utilitzar el jutge per justificar aquella mesura continuen essent «plenament vàlids», i existeixen prou elements per considerar que Junqueras va cometre delictes de rebel·lió (amb l’alternativa de sedició) i malversació.



La compareixença de Junqueras al Tribunal Suprem es produirà dues setmanes després de les eleccions del 21D que el situen de nou com a diputat electe al Parlament de Catalunya. Junqueras no ha pogut participar en actes de la campanya d’aquestes eleccions.