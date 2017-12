Ciutadans guanya les eleccions i l'independentisme suma majoria absoluta amb 70 escons

Ciutadans suma 37 escons, seguit de Junts per Catalunya (34), ERC (32), el PSC (17), Catalunya en Comú (8), la CUP (4) i el PP (3)

Actualitzada 22/12/2017 a les 14:37

Ciutadans s'ha convertit en la força més votada d'aquestes eleccions, amb 37 escons (25,35%), dotze més que en els anteriors comicis, i superant el milió de vots, tot i que el bloc independentista continua sumant majoria absoluta, amb 70 diputats. En segon lloc, s'ha situat Junts per Catalunya, la llista liderada per Carles Puigdemont, que ha obtingut 34 escons (21,69%) i ERC, amb 32 escons (21,40%), amb el 99,2% de l'escrutini. En quart lloc, el PSC només guanya un diputat respecte el 27-S i passa dels 16 als 17 escons, Catalunya en Comú n'obté 8, tres menys dels que va aconseguir Catalunya Sí que es Pot-Podem; seguit de la CUP, amb 4 –sis menys que en els anteriors comicis- i per últim, el PP perd vuit escons i només es queda amb 3. Els 34 escons de JxCat i els 32 d'ERC permetrien poder investir un president per majoria simple si la CUP s'absté.

En vots absoluts i percentatges, Ciutadans supera el milió de vots, amb 1.094.388, Junts per Catalunya en suma 936.283, ERC 923.992, el PSC 598.400 (13,86%), Catalunya en Comú-Podem 321.208 (7,44%), la CUP 192.263 (4,45%) i el PP 182.807 (4,23%), amb el 99,2% escrutat.



Amb tot, els resultats d'aquesta nit, amb pràcticament el 100% escrutat, mantenen la majoria absoluta de l'independentisme, tot i l'ascens de Ciutadans, que guanya 11 diputats, fins als 37, però no suma amb els 17 del PSC i els 3 del PP per arribar als 68 diputats que marca la majoria absoluta al Parlament. El bloc independentista suma 70 diputats i el 47,54% dels sufragis, mentre que el bloc constitucionalista suma 57 escons (43,44%). La participació ha fregat el 82%.



En les eleccions del 2015, el CDC i ERC es van presentar en coalició sota el nom Junts pel Sí i van obtenir 62 escons (39,6% dels vots), que sumats als 10 de la CUP (8,21%), formaven majoria independentista al Parlament. Ara, entre la llista liderada per Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (34), ERC (32) i la CUP (4) sumen 70 diputats, dos menys que en el bloc format com a resultat dels anteriors comicis. Això són, en total, 2.052.538 vots davant els 1.966.508 del 27-S (47,8%).



Quant a la CUP, perd més de la meitat dels escons -passa de 10 a 4 i deixarà de ser grup parlamentari, fet que l'obligarà a compartir grup mixt amb el PP- després que en les eleccions del 27-S tripliqués els resultats obtinguts el 2012 i passés de tres diputats als 10 i tenir a la clau per a la investidura del president de la Generalitat.



Amb la composició que deixa els resultats d'aquest Parlament, es podria investir un candidat independentista com a president de la Generalitat en segona ronda, és a dir, per majoria simple si la CUP s'absté; a diferència del 2015, quan el vot afirmatiu dels independentistes era imprescindible i que va suposar el veto a Artur Mas. La negativa a investir Mas va portar Junts pel Sí a proposar l'aleshores alcalde de Girona i president de l'AMI, Carles Puigdemont, com a nou president, que va assumir el càrrec a poques hores que expirés el termini perquè no es tornessin a convocar eleccions per formar Govern.



Per la seva banda, Catalunya Sí que es Pot –en aquestes eleccions Catalunya En Comú-Podem sota el lideratge de Xavier Domènech- va sumar onze representants al Parlament (8,9%) en els comicis del 27 de setembre del 2015. Aquest dijous, la coalició ha perdut tres escons i ha obtingut el 7,44% dels sufragis.



En l'anomenat bloc constitucionalista, Ciutadans confirma l'ascens dels darrers anys i s'ha convertit en el partit més votat d'aquests comicis, ja que ha passat dels 25 diputats aconseguits el 27-S, fins als 37. El PSC, per la seva banda, remunta mínimament respecte els 16 diputats aconseguits en les darreres eleccions, i només en suma un més, fins als 17. En aquests comicis, Miquel Iceta ha liderat una llista que incloïa, entre d'altres, l'excap de llista d'unió.cat a les eleccions del 27-S, Raimon Espadaler, que no va obtenir representació.



Per últim, el PP ha protagonitzat l'altra gran davallada de la nit, perdent vuit diputats, i en quedar-se només amb 3 escons (4,23%) i sense grup parlamentari. Per tot plegat, el bloc constitucionalista ha sumat el 46,65%, fins als 1.875.595 vots, davant els 1.608.840 del 27-S del 2015 (39,11%).



La participació en aquestes eleccions s'ha situat en el 81,95%, sis punts més que en els comicis del 2015, de manera que han exercit el seu dret a vot 4,3 milions de persones. Pel que fa els vots nuls, han representat el 0,37% del total (15.930) i els vots en blanc el 0,44% (19.230), amb el 99,2% escrutat.