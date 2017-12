Albiol reconeix que dimitir seria «el més fàcil a nivell personal» però deixaria el partit en una situació «delicada»

El candidat acusa Cs de voler «enfonsar el PP» en lloc d'afavorir que el bloc constitucionalista guanyi en vots

Actualitzada 22/12/2017 a les 13:39

El president del PPC i candidat el 21-D, Xavier Garcia Albiol, ha reconegut que després dels resultats electorals el més «fàcil i còmode» seria dimitir. Considera, però, que «més enllà de la comoditat personal» ha de «donar la cara» pel partit ja que, si fa un pas enrere, afirma que el PPC quedaria en una «situació delicada». «Amb tres diputats correspon que tots aportem la solució», ha manifestat. Més enllà de si continua al capdavant del PPC o no, Abiol apunta que cal fer un «replantejament molt profund» de l'estratègia del partit però amb «serenitat, responsabilitat i generositat». El líder del PPC subratlla que hi ha hagut un «transvasament espectacular» de vots del PPC al Cs, que ha tret rèdit de la crida al «vot útil». Són valoracions que ha fet a l'entrada de la reunió del comitè executiu nacional convocat a Gènova -sota la direcció de Mariano Rajoy- per analitzar resultats. En una piulada aquest matí, Albiol anava més enllà i acusat Cs d'haver-se «entossudit» en «enfonsar el PP» per guanyar, enlloc de sumar dins del bloc constitucionalista.



Albiol ha viatjat fins a Madrid aquest divendres per valorar els resultats del 21-D amb els barons del PP a nivell estatal. El líder del PPC ja va reconèixer que els resultats eren molt dolents per als populars, que han quedat com a última força i han perdut 8 diputats, passant d'11 del 2015 als 3 actuals i quedant relegats al grup mixt.



A les portes de la seu del PP a Gènova, Albiol ha reconegut que el que seria més «fàcil i còmode» per a ell seria fer un pas enrere però que això serviria per «afavorir-lo a títol personal» però que deixaria el partit en una situació «delicada». Per això, ha demanat deixar passar uns dies per pensar. «Per generositat hem de prendre les decisions que toquen», ha manifestat.



Cal un «replantejament profund»



Albiol reconeix que el PPC haurà de fer un «replantejament molt profund» per tornar a redefinir l'estratègia a Catalunya, després que Cs s'hagi endut gran part del seu electorat. «És evident que hi ha hagut un transvassament espectacular de Cs a PP en la línia del vot útil i ho hem de corregir», ha manifestat. Davant les càmeres ha estat més mesurat, però aquest matí ha estat més contundent a través del seu compte personal de Twitter, on ha acusat la formació d'Inés Arrimadas «d'entossudir-se» i volen «enfonsar» el PP.



«Hem insistit tota la campanya en la necessitat que tots els partits constitucionalistes sortíssim reforçats perquè sinó guanyava Ciutadans però no sumàvem majoria», ha analitzat. Tot i això, ha assegurat que el PP és un «partit fort i amb musculatura electoral» i confia que superarà la situació amb el pas del temps. «Tenim molts defectes però no som frívols i canvien d'opinió cada 5 dies; el temps, poc a poc, posarà les coses al seu lloc», ha manifestat, en referència velada a Cs.



Com ja va fer durant la nit electoral, Albiol s'ha mostrat més preocupat pel futur de Catalunya i Espanya que pel del seu partit, després que els partits independentistes hagin assolit, de nou, la majoria absoluta. «Qui surt debilitat és Catalunya, a nivell de partit ja ho resoldrem», ha manifestat, tot reconeixent que no hi ha alternativa possible a un govern independentista. Ha augurat que hi haurà un «problema seriós» si els partits constitucionalistes no aconsegueixen «reconduir la situació».