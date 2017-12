Les xifres del 21D

Els ciutadans podran seguir les eleccions a través de l'aplicació per a mòbil 'Eleccions21D'

Actualitzada 20/12/2017 a les 21:43

Un total de 5.554.394 persones podran exercir el seu dret de vot durant les eleccions catalanes de demà, 21 de desembre, de les quals 226.381 són residents a l'estranger.



Els 2.680 col·legis electorals i 8.247 meses, ubicats als 947 municipis, obriran les portes a les 9 del matí. Barcelona compta amb 5.885 meses, Tarragona amb 1.003, Girona amb 825 i Lleida amb 534. Les meses seran gestionades per 24.741 membres titulars, amb 49.482 suplents, i 3.889 representants de l'administració. A més, hi haurà apoderats i interventors d'algunes de les 38 candidatures, dues menys que les 40 del 2015, amb nou opcions a Barcelona i Tarragona i deu a Girona i Lleida. En total hi ha 1.247 candidats titulars, que optaran a un dels 135 escons del Parlament: 85 per Barcelona, 18 a Tarragona, 17 a Girona i 15 a Lleida.



Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els electors convocats a les urnes són 5.554.394, un 0,79% més que el 27 de setembre del 2015. D'aquests, 136.000 són nous votants que han fet els 18 anys en els últims temps. Barcelona, amb 4,1 milions d'electors és la demarcació més gran, seguida de Tarragona, amb 566.000, Girona amb 517.000 i Lleida amb 313.000. Els catalans inscrits al Cens de Residents a l'Estranger (CERA) és de 226.381 persones, però només 39.521, un 17,5%, han demanat el vot i se'ls ha acceptat, un 81,5% més que el 2015. No obstant, el vot per correu des de l'estat ha passat de 107.421 a 78.876, un 26,5% menys que fa dos anys.



Al pavelló número 8 de la Fira s'han acreditat 127 mitjans de comunicació de tot el món, amb un total de 460 professionals, que podran seguir els resultats electorals en directe en set llengües. Millo i Puigserver seran els encarregats de donar les informacions de la jornada. Abans de les deu s'informarà sobre l'obertura de locals electorals. A les 13.45 es donarà la participació fins les 13 hores i a les 18.45 es donarà la de les 17 hores. Després, sense concretar l'hora, es donarà només el 100% de l'escrutini.



Els ciutadans, a més, tindran a la seva disposició l'aplicació per mòbil 'Eleccions21D', que permetrà seguir en temps real les dades de participació i els resultats de les candidatures a nivell català, provincial, per comarques i per municipis, amb la possibilitat de comparar-los amb les eleccions del 2012 i el 2015. També es podrà seguir a través de la web resultats.parlament2017.cat o a través del telèfon d'informació ciutadana 012, a més d'un telèfon específic, el 935 515 990. El pressupost estimat per l'organització de les eleccions és de 25 milions d'euros.



El recompte oficial final es farà públic com a molt tard el dimecres 27 de desembre, però el divendres 22 es publicaran per primer cop els resultats per meses electorals.